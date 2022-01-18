Туристы в Пскове не могут найти автомобиль в аренду по своим запросам

12:56, 18 января 2022, ПАИ

В Пскове туристы не могут найти себе автомобили в аренду, отвечающие их запросам. Об этом заявила председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова в разговоре с газетой «Аргументы и Факты. Псков».

По словам Светланы Барановой, прокатный бизнес в Пскове совсем не развит. Она рассказала, что туристам либо не удаётся арендовать машину, либо им не подходит класс предлагаемых автомобилей.

«В мае прошлого года у нас туристы, четыре человека, искали машину без водителя и не могли найти. Они планировали выезды на экскурсию с экскурсоводом. Им предлагали Volkswagen Polo и Skoda Octavia. Пришлось предоставлять им минивэн с водителем, а это уже в четыре раза дороже», - отметила «АиФ-Псков» Светлана Баранова.