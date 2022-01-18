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Псковская команда завоевала серебро на чемпионате Северо-Запада по легкой атлетике

Сборная команда региона завоевала серебро на чемпионате Северо-Запада по легкой атлетике. Об этом сообщил президент региональной федерации легкой атлетики Александр Камезин.

Окружные соревнования прошли в Ярославле. Сборная Псковской области заняла второе место среди 9 команд юношей и девушек СЗФО, набрав 251 очко. В медальном зачете у псковичей 8 золотых наград, 9 серебряных и 9 бронзовых.

В беге на 60 метров Ирина Толкачева стала второй. В тройном прыжке Валерия Владимирова взяла серебро. В пятиборье Патриция Демина показала третий результат. В беге на 3 000 метров Злата Краснова заняла второе место. Надежда Москаль стала второй в многоборье. У Ксении Богдановой победа в прыжках в высоту и третье место в эстафете 4х200.

Елизавета Никитина завоевала бронзу в эстафете 4х200. Арина Семенова заняла второе место в пятиборье и третье место в эстафете 4х200. Наталья Ильина показала второй результат в беге на 60 м с барьерами. Владимир Бузлаев стал третьим в тройном прыжке. Артем Гаппаров взял бронзу в беге на 60 м с барьерами.

Константин Петтай завоевал серебро в беге на 2000 м с препятствиями. Илья Ситчихин стал первым в тройном прыжке. Константин Хохлов занял первое место, а Иван Степанов -  третье место в семиборье. Артур Богачев завоевал бронзу в тройном прыжке. Максим Курмелев стал победителем в семиборье и в прыжках в высоту.

Вадим Новаченко одержал победу в тройном прыжке и занял второе место в прыжках в длину. Елизавета Николаева взяла золото в беге на 2000 м с препятствиями и в беге на 3000 м. Анастасия Николаева стала третьей в беге на 60 м с барьерами.

Областная федерация легкой атлетики поздравляет победителей, призёров и их тренеров.

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