Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

На три спектакля приглашает псковичей в январе театр кукол

Псковский областной театр кукол приглашает псковичей и гостей города на спектакли в январе: «Маленький Мук» - 21 января в 18:00, «Гуси-лебеди» - 22 января в 12:00 и 16:00, «Золотой цыпленок» - 23 января в 12:00 и 16:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Маленький Мук, добрый и неунывающий мальчишка, вынужден жить в образе уродливого карлика. Он, не узнанный даже родителями, уходит из города в поисках счастья. Его жизнь наполнена удивительными событиями, приключениями и чудесами. Доброе сердце, находчивость, готовность прийти на помощь слабому приводят Мука к удаче. И все это происходит в особенной, таинственной и загадочной атмосфере Восточных историй.

Сказка «Гуси-лебеди» рассказывается по старинке: деревенька, двор, завалинка. Будет и печка, и речка, и яблонька. Похитят Ванечку гуси-лебеди и унесут к самой Бабе-яге, а Аленка на помощь бросится. Спектакль в ненавязчивой форме открывает важные жизненные истины: слушать старших, побеждать зло добром, любить свою семью, дорожить дружбой.

«Золотой цыпленок» - добрая сказочная история рассказывает языком театра о самых главных семейных ценностях: доброте, любви, терпимости и заботе друг о друге. В этом спектакле зрители увидят как теневой театр, так и ширмовой, а также кукол и актёров на сцене живым планом. Даже самым активным детям скучать будет некогда – настолько активно развивается действие.

Билеты онлайн и в кассе театра. Справки по телефонам:  57-13-79 – администраторы, 56-33-13 - касса.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
Проголосовать >>>

18 января 2022

«Я не могу иначе»: творческий вечер Натальи Александровой состоится в Пскове

18 января 2022

Единый реестр объектов нематериального культурного наследия создадут в Псковской области
18 января 2022

Псковский музей-заповедник вошел в число лучших в России по посещаемости
18 января 2022

Появился трейлер сериала «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком
17 января 2022

В Псковском доме ремёсел 20 января откроется выставка работ Таисии Швецовой
17 января 2022

«Крик» стал лидером в американском прокате и опередил нового «Человека-паука»
17 января 2022

Худрук Псковского театра драмы станет героем передачи «Однажды….» на НТВ
15 января 2022

Бесплатный мастер-класс проведут 15 января псковские реконструкторы

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...