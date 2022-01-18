На три спектакля приглашает псковичей в январе театр кукол

13:01, 18 января 2022, ПАИ

Псковский областной театр кукол приглашает псковичей и гостей города на спектакли в январе: «Маленький Мук» - 21 января в 18:00, «Гуси-лебеди» - 22 января в 12:00 и 16:00, «Золотой цыпленок» - 23 января в 12:00 и 16:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Маленький Мук, добрый и неунывающий мальчишка, вынужден жить в образе уродливого карлика. Он, не узнанный даже родителями, уходит из города в поисках счастья. Его жизнь наполнена удивительными событиями, приключениями и чудесами. Доброе сердце, находчивость, готовность прийти на помощь слабому приводят Мука к удаче. И все это происходит в особенной, таинственной и загадочной атмосфере Восточных историй.

Сказка «Гуси-лебеди» рассказывается по старинке: деревенька, двор, завалинка. Будет и печка, и речка, и яблонька. Похитят Ванечку гуси-лебеди и унесут к самой Бабе-яге, а Аленка на помощь бросится. Спектакль в ненавязчивой форме открывает важные жизненные истины: слушать старших, побеждать зло добром, любить свою семью, дорожить дружбой.

«Золотой цыпленок» - добрая сказочная история рассказывает языком театра о самых главных семейных ценностях: доброте, любви, терпимости и заботе друг о друге. В этом спектакле зрители увидят как теневой театр, так и ширмовой, а также кукол и актёров на сцене живым планом. Даже самым активным детям скучать будет некогда – настолько активно развивается действие.

Билеты онлайн и в кассе театра. Справки по телефонам: 57-13-79 – администраторы, 56-33-13 - касса.