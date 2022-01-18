ПФР предупредил о новой схеме мошенничества

13:33, 18 января 2022, ПАИ

Пенсионный фонд России предупредил о новой схеме, по которой работают мошенники. Их жертвами становятся пенсионеры, сообщил ПФР в социальных сетях.

Преступники предлагают через фейковые сайты произвести перерасчет пенсии. Услуга проиндексации пенсии объявляется платной.

ПФР обращает внимание, что данная услуга предоставляется беззаявительно только сотрудниками Пенсионного фонда России в территориальных клиентских службах, и она бесплатна.