ПФР предупредил о новой схеме мошенничества
Пенсионный фонд России предупредил о новой схеме, по которой работают мошенники. Их жертвами становятся пенсионеры, сообщил ПФР в социальных сетях.
Преступники предлагают через фейковые сайты произвести перерасчет пенсии. Услуга проиндексации пенсии объявляется платной.
ПФР обращает внимание, что данная услуга предоставляется беззаявительно только сотрудниками Пенсионного фонда России в территориальных клиентских службах, и она бесплатна.
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