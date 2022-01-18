Эксперт объяснил опасность использования публичного Wi-Fi

13:25, 18 января 2022, ПАИ

Директор центра Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь рассказал, почему опасно использовать публичную сеть Wi-Fi, сообщает РИА «Новости».

Специалист разъяснил, что злоумышленники используют публичные сети Wi-Fi для кражи паролей.

«Взломать аккаунт легко, если он защищён слабым паролем. При этом вероятность успешного взлома возрастает в разы, если этот пароль ранее использовался для входа в другие учётные записи. Злоумышленники используют базы утекших паролей от других сервисов, чтобы попытаться войти в необходимый», – объяснил он.

Специалист добавил, что пароль подбирается с помощью специализированных программ, и чем он проще, тем меньше времени занимает взлом.

При подключении общественного Wi-Fi Дмитрий Бондарь посоветовал внимательно изучать интернет-страницы, где требуется ввод логина и пароля. При использовании незащищенной сети лучше всего не вводить учётные данные.