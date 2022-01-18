Видео: Как работает реанимация в Псковской инфекционной больнице

14:31, 18 января 2022, ПАИ

В псковской инфекционной больнице ждут подъема заболеваний коронавирусом. Сейчас учреждение заполнено на две трети, но уменьшение количества пациентов после новогодних каникул в больнице называют «затишьем пред бурей» - регион вместе со всей Россией готовится к распространению нового штамма вируса – «омикрон».

В видеорепортаже ПАИ – будни работы реанимационного отделения, настроение врачей перед приходом «омикрона» и комментарии пациентов, сумевших победить тяжелую форму болезни.