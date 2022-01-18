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Ушёл из жизни единственный шестикратный победитель Кубка чемпионов Франсиско Хенто

Легендарный футболист мадридского «Реала» Франсиско Хенто ушёл из жизни в возрасте 88 лет. Пресс-служба «Реала» на официальном сайте сообщила, что фигура Хенто представляет все ценности мадридского «Реала», она была и будет эталоном для клуба и всего мира спорта. Поклонники «Королевского клуба» и независимые любители футбола всегда будут помнить его как одну из великих легенд.

Хенто выступал за мадридский клуб с 1953 по 1971 год. В сумме он провёл за команду 600 матчей и забил 182 мяча. Франсиско Хенто является единственным в мире футболистом, который шесть раз стал обладателем Кубка европейских чемпионов (1956-1960, 1966). В составе «Реала» он 12 раз выигрывал титул чемпиона Испании, дважды побеждал в Кубке Испании, а в 1960 году завоевал с командой Межконтинентальный кубок.

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