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Общество

Рисунки псковских детей появились на фирменных календарях группы компаний «Мехуборка»

Рисунки псковских детей появились на фирменных календарях группы компаний «Мехуборка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО филиала ООО «Экопром» (входит в ГК «Мехуборка»).

Украшением для фирменных календарей стали шесть рисунков детей из Псковской области.

Летом прошлого года филиалом ООО «Экопром» совместно с проектом экоактивиста Сергея Елизарова «Экомышление» был проведен конкурс детских рисунков «Спасти планету можешь ты», посвященный экологии. Было зарегистрировано 27 работ, а победителей определяли обычные жители нашего города.

«Все рисунки были хороши без исключения! Участники, чьи рисунки были размещены в этих календарях, получат подарки от филиала ООО «Экопром», – рассказали в компании.

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