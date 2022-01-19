Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Юные великолучане завоевали медали на соревнованиях по детскому мини-футболу в Твери

Юные великолучане завоевали медали на соревнованиях по детскому мини-футболу. Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки.

В Твери состоялся Кубок международного детского центра по мини-футболу среди юношей 2008 года рождения. Участие в турнире приняли 16 команд, из них три команды  великолукской СШОР  «Экспресс», всего 36 человек.

По итогам соревнований команда «Экспресс-2008» завоевала золото, «Смена-2008» стала третьей.  Команда «Экспресс-2009» заняла четвертое место.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Проголосовать >>>

19 января 2022

Овечкин возглавил списки лучших снайперов и бомбардиров сезона НХЛ
19 января 2022

Юные великолучане завоевали медали на соревнованиях по детскому мини-футболу в Твери
19 января 2022

Псковичи завоевали семь золотых медалей на открытом городском турнире по настольному теннису
19 января 2022

Лыжники Дарья Блажевич и Егор Гусак представляют Псковскую область на спартакиаде в Сыктывкаре
18 января 2022

Печерянин завоевал место в составе сборной региона по тхэквондо
18 января 2022

Видео: Спортивный редактор ПАИ на себе испытал силу укола шпаги
18 января 2022

Ушёл из жизни единственный шестикратный победитель Кубка чемпионов Франсиско Хенто

18 января 2022

Псковская команда завоевала серебро на чемпионате Северо-Запада по легкой атлетике

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...