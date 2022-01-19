Юные великолучане завоевали медали на соревнованиях по детскому мини-футболу в Твери

10:11, 19 января 2022, ПАИ

Юные великолучане завоевали медали на соревнованиях по детскому мини-футболу. Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки.

В Твери состоялся Кубок международного детского центра по мини-футболу среди юношей 2008 года рождения. Участие в турнире приняли 16 команд, из них три команды великолукской СШОР «Экспресс», всего 36 человек.

По итогам соревнований команда «Экспресс-2008» завоевала золото, «Смена-2008» стала третьей. Команда «Экспресс-2009» заняла четвертое место.