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Страна и мир

До семи дней сократят в России сроки карантина по СOVID-19

В России срок карантина по коронавирусу для заболевших сократили с 14 до 7 дней. Об этом 18 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет газета «Известия».

«Мы оптимизирует подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до 7 дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», - сказала Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что власти будут наблюдать за ситуацией и, если будет нужно, сроки откорректируют.

По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

Ранее сообщалось, что в России создали специальную рабочую группу по взаимодействию с регионами на фоне распространения коронавируса. 

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