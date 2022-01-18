В России больничные на фоне роста заболеваемости COVID-19 будут оформлять заочно

14:54, 18 января 2022, ПАИ

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России больничные будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки – продлевать без заявлений. Об этом 18 января сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«Планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъема заболеваемости», – отметила она.

Вице-премьер также сообщила, что эти технологии уже применялись ранее, и они показали свою эффективность.