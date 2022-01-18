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Общество

До 12 апреля жители России могут купить путёвки с кешбэком

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране: купить туры в рамках госпрограммы, направленной на поддержку внутреннего туризма, можно до 12 апреля, а отправиться в поездку по 30 апреля включительно. Об этом пишет РИА Новости.

В рамках программы туроператоры предложат туристам новые направления по России, а также ожидают повышенного спроса в связи с тем, что пятый этап акции затронет праздничные дни — 23 февраля и 8 марта.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в декабре отмечала, что те, кто захотят воспользоваться акцией в формате круиза, смогут отправиться в путешествие с момента начала навигации по 1 июня. В 2022 году, по ее словам, запланирован и осенний этап программы, который начнется с октября, точные даты станут известны во второй половине года. 

В программе участвуют все российские регионы.

«Для туристов подготовлено более двух миллионов разнообразных и интересных предложений. И это, кстати говоря, на полмиллиона больше, чем в прошлом году», - отметила Догузова.

В период действия программы практически по всей стране можно кататься на горных лыжах и заниматься всеми активными зимними видами отдыха. В этот же период актуален санаторно-курортный, оздоровительный и культурно-познавательный отдых.

Догузова также напомнила про безопасность поездок, призвав туристов и бизнес соблюдать все необходимые меры предосторожности.
Государственная программа поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств (кешбэком) стартовала в России летом 2020 года с целью поддержки отрасли во время пандемии, а также повышения доступности внутренних турпоездок для граждан. С тех пор уже реализовано четыре этапа. Последний период продаж завершился 10 сентября 2021 года, в путешествие по путевкам, приобретенным в его рамках, можно было отправиться с 1 октября по 24 декабря.

Условия программы не меняются: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир». Ежегодно с 2022 года на программу планируется выделять по пять миллиардов рублей.

Акция, по оценкам экспертов, помогла восстановлению внутреннего туризма. С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 миллиона россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 миллиарда рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 миллиарда рублей.

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