Псковские росгвардейцы обеспечат безопасность во время празднования Крещения

15:02, 18 января 2022, ПАИ

Псковские росгвардейцы принимают участие в обеспечении общественной безопасности во время празднования Крещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В Псковской области 18 и 19 января, во время празднования Крещения, сотрудники управления Росгвардии по Псковской области, совместно с другими правоохранительными органами, задействованы в обеспечении безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий.

Сотрудники ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии несут службу у религиозных объектов.

Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии приближены к местам проведения мероприятий - торжественных богослужений и крещенских купаний.