Псковские росгвардейцы обеспечат безопасность во время празднования Крещения
Псковские росгвардейцы принимают участие в обеспечении общественной безопасности во время празднования Крещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
В Псковской области 18 и 19 января, во время празднования Крещения, сотрудники управления Росгвардии по Псковской области, совместно с другими правоохранительными органами, задействованы в обеспечении безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий.
Сотрудники ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии несут службу у религиозных объектов.
Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии приближены к местам проведения мероприятий - торжественных богослужений и крещенских купаний.
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