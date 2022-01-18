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Общество

Несмотря на пандемию, интерес туристов к Псковской области растет

Несмотря на ограничительные мероприятия, действующие в связи с пандемией, показатели в сфере туризма в Псковской области в 2021 году гораздо лучше, чем в предыдущем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По аналитическим данным, турпоток в регион в 2021 году составил более 300 тысяч человек, в то время как в предыдущем году регион посетило всего 257 тысяч туристов; количество экскурсантов составило 1 370 тысяч человек, что на 27% больше, чем в прошлом году, сообщили в региональном комитете по туризму.

В новогодние и рождественские праздники гостиницы в Пскове были почти полностью заполнены отдыхающими, в районах и на базах отдыха загрузка составила от 20 до 60%.

«В основном регион посещали индивидуальные туристы, семьи с детьми. Все чаще туристы стали планировать свой отпуск самостоятельно, выбирая интересные места и не привязываясь к туроператорам или гостиничной инфраструктуре. Многие приезжали на личном транспорте из Санкт-Петербуга, Москвы, Мурманска, Твери», - отметили в комитете.

Точками притяжения, кроме традиционных Пскова, Изборска, Печор, Пушкинских Гор, стала Самолва, куда ехали туристы, чтобы увидеть новый мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» и познавательные частные музеи «Ледовое побоище» и «Самолвовский амбар». «За всю историю музея «Ледовое побоище» впервые количество посетителей на новогодние праздники достигло 400 человек», — подчеркнули специалисты.

Также туристы стали больше интересоваться интерактивными программами. Псково-Изборский музей отметил спрос на единый билет, по которому можно посетить сразу все объекты музея в Пскове. Популярным объектом на новогодних каникулах был Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь.

В Великих Луках также отмечен больший поток туристов, чем в прошлом году, одним из основных магнитов стал развлекательный парк «Луки-Парк», в котором работали все аттракционы, был организован каток и ледяные горки.

Псковская область в этом году будет вновь участником программы туристического кешбэка. Чтобы получить возврат части средств, нужно купить и оплатить картой «Мир» готовый тур или отдельно проживание в отеле в этот период. Отправиться в путешествие можно вплоть до 30 апреля.

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