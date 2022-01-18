Петербургские специалисты презентуют технические средства реабилитации в Пскове

15:44, 18 января 2022, ПАИ

22 и 23 января специалисты Санкт-Петербургского центра Care Place развернут свой мультибрендовый выставочный зал технических средств реабилитации (ТСР) в Пскове в проектном офисе «Команда 2018» (улица Некрасова, 19). Об этом Псковскому агентству информации сообщила организатор мероприятия, автор и руководитель центра доступной абилитации «Добрея» Наталья Лобанова.

На выставку приглашаются семьи, воспитывающие детей с ДЦП и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата. На ней будут представлены ТСР самых разных видов, моделей и производителей.

Мероприятие будет проходить два дня.

Так, 22 января с 12:00 до 14:00 состоится круглый стол с участием представителей администрации Пскова, ортопеда, специалистов и родителей, а с 14:00 до 20:00 петербургские специалисты будут вести приём детей на подбор ТСР.

23 января с 10:00 до 18:00 специалисты из Санкт-Петербурга будут консультировать детей и устраивать тест-драйвы техники мировых производителей. Участники встречи также смогут сравнить всю технику по параметрам, обсудить компенсации по индивидуальной программе реабилитации (ИПР) и покупку технику через благотворительные фонды.

Кроме того, в рамках мероприятия состоятся бесплатные консультации с экспертами по настройке имеющихся ТСР и изменения ИПР и другим актуальным для родителей вопросам. Предварительная запись на индивидуальные консультации обязательна.

Отметим, что мероприятие проводится при поддержке уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой и проектного офиса «Команда 2018».