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Общество

Пользователи «Госуслуг» смогут входить в личный кабинет по биометрии

На портале «Госуслуги» появится возможность входа в личный кабинет по биометрии. Это станет возможным из-за заключения контракта на интеграцию единой системы идентификации и аутентификации между Минцифры и «Ростелекомом» (оператором «Единой биометрической системы»), сообщил «Коммерсант».

С помощью биометрии через приложение госуслуг Минцифры планирует собрать данные лиц и голосов пользователей. Стоимость контракта составила 1,2 миллиарда рублей, работа должна быть выполнена к 5 декабря 2022 года.

Как сообщил источник издания, Минцифры планирует стимулировать граждан сдавать биометрию, в том числе с помощью ограничений. Так, россияне, не сдавшие биометрию, не смогут получить часть услуг через портал, но такие жесткие меры привязки аккаунта повысит безопасность операций.

В пресс-службе Минцифры сообщили, что в 2022 году планируется масштабировать проекты по оплате проезда с помощью биометрии и прохождению контроля в аэропортах. Пока что оплатить проезд лицом можно только в московском метро, а в Шереметьево и Домодедово тестируют прохождение биометрического контроля. Сдача биометрии будет добровольной, у пользователя будут альтернативные способы получения сервисов, добавили в министерстве.

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