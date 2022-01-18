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Общество

Более 200 км дорог планируют отремонтировать в Псковской области в этом году по нацпроекту

Фото: региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

В 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние более 200 км автомобильных дорог общего пользования. Среди них около 190 км на трассах регионального значения и более 20 км автомобильных дорог и улично-дорожной сети местного значения, сообщается в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Планируется завершить начатые в 2021 году и заключенные в 2022 году контракты на капитальный ремонт мостовых сооружений и по результату выполнения работ привести в нормативное состояние около 190 п. м. мостов на дорогах регионального и местного значения.

Предусмотрены также мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. В планах установить и заменить оцинкованное металлическое барьерное ограждение, нанести дорожную разметку, а также установить наружное освещение и тротуары на автомобильных дорогах регионального значения.

Всего планируется заключить контракты на реализацию 51 объекта ремонта (капитального ремонта) участков автомобильных дорог общего пользования, мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и приведения мостовых сооружений в нормативное состояние. Из них 40 объектов на региональной сети автодорог и 11 объектов на местных автодорогах. На сегодняшний день уже заключены контракты на реализацию 28 объектов.

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Более 200 км дорог планируют отремонтировать в Псковской области в этом году по нацпроекту

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