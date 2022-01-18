Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Великолукском районе

16:31, 18 января 2022, ПАИ

По факту смертельного ДТП в Великолукском районе, произошедшего 30 ноября, сотрудниками следственного отдела МО МВД России «Великолукский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Наш путь».

Напомним, что 30 ноября примерно в 7:20 утра, на 2-м километре автодороги Великие Луки — Невель 68-летний водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь в сторону Великих Лук, по предварительной информации, не учел сложные погодные условия, превысил скорость и совершил наезд на 57-летнюю женщину, переходившую пешеходный переход.

В результате ДТП женщина получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие травмы. Была госпитализирована в реанимационное отделение Великолукской межрайонной больницы, где скончалась.