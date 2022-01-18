В ПсковГУ обсудили перспективы сотрудничества с Псковским перинатальным центром

16:47, 18 января 2022, ПАИ

Форматы сотрудничества Института медицины и экспериментальной биологии и Псковского перинатального центра обсудили в ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

По словам директора института Нины Бугеро, вуз заинтересован в тесном взаимодействии с современным медицинским центром, где работают высокопрофессиональные медицинские кадры.

Достигнуты договоренности о том, что уже с ближайшего семестра специалисты перинатального центра приступят к практическому курсу по акушерству и гинекологии для студентов 4 курса ПсковГУ с использованием симуляционных тренинговых технологий.

Еще одна важная составляющая совместной работы по подготовке медицинских кадров для региона - возможность прохождения летних и преддипломных практик на базе современной лаборатории Псковского перинатального центра. Студенты института по направлению «Биомедицина» и «Медицинская биохимия» смогут получить все необходимые знания и навыки под кураторством опытных медиков. Для некоторых, возможно, практика станет определяющей в выборе дальнейшей специализации.

Кроме того, заведующая кафедрой клинической медицины профессор Наталья Иванова пригласила представителей Псковского перинатального центра стать участниками традиционного медицинского форума «Актуальные вопросы врачебной практики. Тареевские чтения», который посвящён уроженцу Пскова, академику Евгению Михайловичу Тарееву, одному из основоположников советской нефрологии, гепатологии, ревматологии и паразитологии. Планируется, что мероприятие состоится в начале апреля этого года на площадке ПсковГУ, в его рамках впервые может появиться секция «Акушерство и гинекология».

Заместитель главного врача по медицинской части Псковского перинатального центра Мариан Бородин подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с университетом. Он сообщил, что центр готов предоставить площади для обучения студентов и определить тематику лекционных и практических занятий для будущих медиков. Специалисты Псковского перинатального центра также рассчитывают на возможность организации курсов повышения квалификации на базе вуза для своих сотрудников. В частности, они высоко оценили уровень оснащенности Центра симуляционного обучения и аккредитации ПсковГУ, который в прошлом году пополнился симулятором родов SIMone. Этот аппарат позволяет моделировать любые клинические ситуации при беременности и родах.

В конце декабря стало известно о том, что руководство ПсковГУ и Псковского перинатального центра заключило договор о сотрудничестве, в рамках которого на базе медучреждения должна появиться новая образовательная площадка с современным оборудованием для будущих медиков.

Кроме того, в рамках договора о сотрудничестве продолжается взаимодействие Института медицины и экспериментальной биологии с руководством Псковской психиатрической больницы. Обсуждается возможность организации практики студентов на базе больницы, что позволит учреждению получить статус клинической больницы и в дальнейшем осуществлять обучение врачей-психиатров. По мнению администрации медучреждения, в таких условиях будет гораздо проще привлекать молодых врачей на работу в регионе.

Развивается и сотрудничество института с Псковской областной инфекционной больницей, на базе которой с 7 февраля этого года начнет работу клиническая кафедра. Здесь развернутся учебная лабораторная комната по микробиологии, вирусологии; лаборантская и аудитория для экспериментальной работы по этим предметам.