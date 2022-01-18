В 2021 году в ряде школ Пскова были капитально отремонтированы пищеблоки

16:52, 18 января 2022, ПАИ

Работы по капитальному ремонту ряда детских садов и школ Пскова были проведены в 2021 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

В частности, на ремонт пищеблока, в том числе приточно-вытяжной вентиляции, в лицее «Развитие» было выделено из бюджета 3,5 млн рублей, капремонты пищеблоков в многопрофильном правовом лицее №8 и средней общеобразовательной школе №5 обошлись в 4,8 млн рублей и 3,5 млн рублей соответственно.

Кроме того, в детских садах №10 «Незабудка» и №47 «Радость» были установлены новые ограждения на общую сумму около 2 млн рублей. Такие же работы проведены в социально-экономическом лицее №21, они обошлись бюджету в 1,5 млн рублей. В детском саду №13 в минувшем году появились два новых теневых навеса, на их установку израсходовано 580 тысяч рублей.

«Во время наших совместных встреч с родительской общественностью многие родители акцентируют внимание на том, что сейчас в городе строятся новые школы - современные, комфортные, тогда как детям, обучающимся в более старых зданиях школ, тоже необходимы комфортные условия. Власти на абсолютно всех уровнях это видят, мы все понимаем и стараемся решать данные вопросы. Ежегодно в городе ремонтируется большое количество школ и детских садиков. И здесь мне хотелось бы поблагодарить за поддержку губернатора нашей области Михаила Ведерникова и первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, которые плотно работают с федеральным центром по вопросу выделения средств на обновление и развитие социальной сферы нашего города, других городов и районных центров Псковской области», - отметила глава города Елена Полонская.