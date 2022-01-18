Губернатор поздравил жителей Великолукского района с 78-й годовщиной освобождения от фашистов

16:54, 18 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Великолукского района с 78-й годовщиной освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона отметил, что 18 января 1944 года — важный и знаменательный день для Великолукского района. 78 лет назад советские войска освободили эту землю от врага.

«В годы Великой Отечественной войны уроженцы района отважно сражались на всех фронтах, освобождая города и села нашей страны. В тылу яростное сопротивление захватчикам оказывали партизаны и подпольщики, проявляя невиданные стойкость и героизм», - говорится в тексте поздравления.

Михаил Ведерников подчеркнул, что более 11 тысяч местных жителей погибли от рук фашистов и их пособников. «Мы чтим память всех, кто сражался за освобождение Великолукской земли, кто отдал свою жизнь ради защиты страны. Ни пытками, ни угрозами, ни страхом смерти врагу не удалось сломить волю людей и веру в Великую Победу», - заявил он.

Губернатор адресовал слова благодарности ныне живущим ветеранам, узникам концлагерей, детям войны, труженикам тыла, героям мирного труда, которые обеспечили благополучие и процветание родного края. «Мы сделаем все, чтобы нынешнее и будущие поколения помнили и чтили ваш героический подвиг», - заверил Михаил Ведерников.

Он пожелал всем жителям Великолукского района мира и добра, крепкого здоровья, радости, благополучия и успехов в делах на благо родного края.