Служба семейного консультирования «Содействие» открывается на базе ПсковГУ
В Псковском государственном университете свою работу начинает служба семейного консультирования «Содействие». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
Ее реализует Институт образования и социальных наук вуза при поддержке Министерства просвещения РФ.
Задача службы – оказание безвозмездной консультационной помощи родителям и законным представителям детей, а также лицам, желающим взять ребенка на воспитание. Консультации будут проводить педагоги, психологи, дефектологи, социальные работники, социальные педагоги Псковского государственного университета.
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