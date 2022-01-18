Служба семейного консультирования «Содействие» открывается на базе ПсковГУ

17:20, 18 января 2022, ПАИ

В Псковском государственном университете свою работу начинает служба семейного консультирования «Содействие». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Ее реализует Институт образования и социальных наук вуза при поддержке Министерства просвещения РФ.

Задача службы – оказание безвозмездной консультационной помощи родителям и законным представителям детей, а также лицам, желающим взять ребенка на воспитание. Консультации будут проводить педагоги, психологи, дефектологи, социальные работники, социальные педагоги Псковского государственного университета.