Губернатор Псковской области поздравил псковичей с крещенским сочельником

17:26, 18 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с крещенским сочельником в своем Instagram-аккаунте и напомнил о мерах безопасности при окунании в прорубь.

Губернатор области поручил Главам муниципальных районов, администрациям Пскова и Великих Лук организовать с 18 по 19 января мероприятия по безопасному проведению крещенских купаний и совместно с представителями Русской православной церкви определить, организовать и оборудовать места для купания.

В соответствии с предписанием Главного санитарного врача Псковской области обеспечить контроль за выполнением требований противовирусного указа, чтобы участники мероприятия соблюдали социальную дистанцию. Проинформировать жителей о местах для купаний и разъяснить о недопустимости длительного пребывания в воде и на открытом воздухе.

Кроме того, было поручено ГУ МЧС России по Псковской области обеспечить готовность подразделений к проведению спасательных работ и УМВД России по Псковской оказать содействие местным администрациям по поддержанию общественного порядка в местах проведения крещенских купаний.

«Прошу всех жителей области – используйте для крещенских купаний только оборудованные купели и площадки. Берите с собой теплую одежду и ни в коем случае не употребляйте алкоголь до и после купания», - резюмировал губернатор.