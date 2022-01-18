Видео: Спортивный редактор ПАИ на себе испытал силу укола шпаги

17:41, 18 января 2022, ПАИ

Спортивный редактор ПАИ Валерий Гусев на себе испытал силу укола шпаги. Съемки нового выпуска проекта «В спорте — Валера» проходили на стадионе «Машиностроитель», где тренируются шпажисты спортивной школы «Лидер».