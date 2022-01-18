Видео: Спортивный редактор ПАИ на себе испытал силу укола шпаги
Спортивный редактор ПАИ Валерий Гусев на себе испытал силу укола шпаги. Съемки нового выпуска проекта «В спорте — Валера» проходили на стадионе «Машиностроитель», где тренируются шпажисты спортивной школы «Лидер».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
17 января 2022
На выходных прошёл Псковский открытый турнир по настольному теннису «Кубок Nordman 2022»
17 января 2022
Великолукская студентка Елена Никитина стала третьей в общем зачете Кубка мира по скелетону