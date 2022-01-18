Обнаружен астероид с максимальным риском столкновения с Землей

18:01, 18 января 2022, ПАИ

Астероид 2022 AE1 имеет максимальный риск столкнуться с Землей среди всех известных околоземных космических объектов. Небесное тело обнаружили специалисты астрономической обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США. Соответствующие данные представлены на сайте центра по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) лаборатории NASA.

Размер астероида 2022 AE1 сравним с размером гипотетического «Тунгусского метеорита» – около 70 метров. Скорость движения – 19,83 километра в секунду. Визуальная величина блеска – 22V – находится на пределе возможности наблюдения для крупных телескопов. Последнюю неделю из-за полной луны, объект не виден совсем.

В настоящее время объект получил один балл по туринской шкале, которая рассчитывает математическую вероятность столкновения и кинетической энергии соударения. При нуле вероятность столкновения определяют ниже ошибки наблюдения, при десяти – столкновение неизбежно.