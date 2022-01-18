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Печерянин завоевал место в составе сборной региона по тхэквондо

Дмитрий Чебаненко показал своё превосходство над противниками. Фото Печорская правда

15 января в Пскове проходило областное первенство по тхэквондо ИТФ. В нём принимали участие сильнейшие единоборцы региона. Более трёхсот участников боролись за победу, сообщила корреспондент газеты «Печорская правда».

Юный печерянин Дмитрий Чебаненко завоевал первое место по программе личный туль. Он семь раз выходил на ковёр с разными оппонентами. И доказал своё превосходство.

Личный туль в тхэквондо - это демонстрация комплекса упражнений на силу, выносливость, гибкость, ловкость и скорость.

Среди девушек лидером стала Дарина Копытина. Фото Печорская правда

Также победительницей в этой дисциплине среди девочек 9-10 лет стала Дарина Копытина. Вторые места в своих возрастных группах завоевали Елизавета Веселина, и Викториа Шекян. Заметим, что для Виктории чемпионат стал дебютным соревнованием такого уровня.

В спарринге серебряным призёром стала Милана Киселёва. Она же поднялась на третью ступень пьедестала почёта в личном туле среди девушек 14-17 лет.

Дебютными стали состязания для Ярослава Верьясова и Аси Хосровян. И пусть пока они призовых мест не заняли, но опыт приобрели огромный.

Также победительницей чемпионата Псковской области по тхэквондо ИТФ стала Алина Ярош, живущая ныне в столице региона. Но начинала занятия Алина В Печорах.

Все юные печорские тхэквондисты занимаются под руководством тренера Левона Гиносяна в спортивном зале Печорской гимназии.

По итогам соревнований сформирована сборная Псковской области, в основной состав которой попали Дмитрий Чебаненко и Алина Ярош. Они едут на чемпионат России, проведение которого запланировано на 2-6 февраля в Сочи. В качестве запасной в команде пока находится Милана Киселёва.

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