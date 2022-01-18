На двух объектах культурного наследия в Псковской области начались реставрационные работы

19:09, 18 января 2022, ПАИ

Начались реставрационные работы на двух объектах культурного наследия регионального значения – «Подворье Псково-Печерского монастыря. Архиерейский дом» (1881) и Надвратный корпус (1906) бывшего монастырского Псково-Печерского подворья (ныне епархиальное управление). Об этом ПАИ сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

В настоящий момент завершены научно-проектные работы и начаты ремонтно-реставрационные работы в Архиерейском доме и Надвратном корпусе.

В годы немецко-фашистской оккупации бывшее подворье использовалось как госпиталь для пленных красноармейцев. С 1945 по 1958 год комплекс, переживший пожар, был приспособлен под туберкулёзный диспансер. Впоследствии вплоть до 2016 года здесь размещался онкологический диспансер.

Только в 2016 году после перевода диспансера в новое специальное здание Псково-Печерское подворье было передано в ведение Псковской епархии для использования его по первоначальному назначению.

В отношении объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Одигитрии (Введения) на Печерском подворье» (XVI–XVII) продолжается разработка проекта реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования.