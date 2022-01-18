На месте смертельного ДТП в Печорах может появиться круговое движение

19:32, 18 января 2022, ПАИ

16 января в Печорах на пересечении Псковского и Прибалтийского шоссе произошло смертельное ДТП. С предложением организовать в этом месте круговое движение выступил начальник ОГИБДД МО МВД России «Печорский» Никита Евдокимов на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения в Печорском районе.

Как он рассказал корреспонденту «АиФ-Псков», в месте, где произошла авария, нужно принуждать автоводителей к снижению скорости.

«Конечно, оценить возможность организации кругового движения должны специалисты. Там необходимо учесть большой поток грузового транспорта в направлении границы с Эстонией», – сказал Никита Евдокимов корреспонденту издания.

От него же поступило предложение разделить потоки транспорта на Псковском шоссе при спуске вниз от пересечения с Прибалтийским. Один из вариантов — установка сигнальных столбиков.

Ещё одно круговое движение начальник ОГИБДД рекомендует организовать на въезде в город со стороны Изборска у поста ГАИ.

«У нас большой поток транспорта на въезде в город, а после поста ГАИ есть ещё и пешеходный переход к школе», – пояснил Никита Евдокимов.

Он заметил, что все три инициативы одобрены в районе и теперь, поскольку Псковское шоссе в Печорах является дорогой регионального значения, они направлены на рассмотрение в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.