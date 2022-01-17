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Происшествия

Воскресное ДТП в Печорах. Что известно на данный момент

16 января в 9:00 произошла трагедия, которая вызвала общественный резонанс. В Печорах на пересечении улиц Прибалтийской и Псковской произошло ДТП с участием автомобилей «Ауди» и ГАЗ-3110. В результате ДТП погибли 5 человек. Следствию еще предстоит выяснить все обстоятельства этой трагедии, мы же пока можем собрать воедино картину автокатастрофы по свидетельствам очевидцев, которые делились информацией в социальных сетях, а также основываясь на собственную информацию с места события.

Фотографии и видео с места происшествия, которые появились у ПАИ сразу после ДТП, красноречиво свидетельствовали, что шансов выжить при лобовом столкновении у всех участников аварии не было - относительно целыми в автомобилях остались лишь багажники. Прибывшим на место дорожно-транспортного происшествия сотрудникам аварийно-спасательной службы пришлось деблокировать тела погибших с помощью гидравлического инструмента. В автомобиле «Ауди» погибли все. Это были псковичи: 25-летний Кирилл, 22-летний Артем, 21-летняя Анна — сотрудница Псково-Печерской обители, работница кафе «Несвятые святые», и 20-летняя Римма. В ГАЗ-3110 погиб 53-летний Агарон — житель Печор, любящий муж и отец. Он был в автомобиле один.

Погибший водитель автомобиля ГАЗ-3110 в последний раз ехал домой после того, как отвез свою жену на работу. Молодые и веселые ребята, совершенно ничего не подозревая, выехали на встречную полосу, по предварительной информации, на скорости 120 км/ч. Столкновение произошло лоб в лоб. 

Как только информация о ДТП появилась в СМИ и социальных сетях, псковичи, жители Печор стали высказывать не только соболезнования родным и близким, но и стали выдвигать свои версии произошедшего, судили, кто виноват в трагедии. Пользователи соцсетей однозначно сочувствовали погибшему водителю «Волги» и его семье.

«Я ехала с женой погибшего Аро в этой машине за 15 минут до аварии на работу. И хочу сказать, кто жалеет молодых людей, что мужчина не хотел умирать, а хотел жить и ехал себе спокойно домой отдыхать и играть с внуками - для него это было смыслом и важным в жизни, он хорошо и достойно вырастил двух прекрасных правильно воспитанных сыновей», - рассказала знакомая семьи погибшего в комментариях одной из групп.

«В этой аварии погиб мой очень хороший знакомый, водитель «Волги». Работяга и умница. Человек с золотым сердцем», - рассказал еще один знакомый погибшего. Многие печеряне тепло отзываются о погибшем, скорбят вместе с семьями.

  • Пять человек погибли в Печорах
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах
    Фото: ПАИ

Поговорка «о мертвых - хорошо или никак» в случае этого резонансного ДТП явно не сработала. Погибшим  молодым людям из «Ауди» сочувствовали, но  вину за  ДТП возложили на водителя этой самой машины. Печоры город маленький, поэтому все на виду. Печеряне писали: «Они куралесили всю ночь! На ПМК [микрорайон в Печорах. - Прим.]. В центре Печор! Визг резины слышали многие», «Всю ночь эта Ауди по ПМК гоняла с визгом. Мне сегодня утром бабулька об этом сказала, что эта машина в повороты с визгом входила», «Они обогнали знакомого на скорости не менее 70 км/ч, а при ударе скорость была не менее 129 км/ч».

Многие пользователи отметили, что водитель иномарки любил превышать скорость и «гонял, как ужаленный». Знакомые погибших сообщили, что на автомобиль «Ауди» до произошедшего уже приходили штрафы за превышение скорости.

Все молодые люди перед столкновением заходили в свои социальные сети, возможно, писали родным и близким, друзьям, совершенно не подозревая о том, что скоро может оборваться их жизнь.

Также жители Печор отметили, что само место аварии — небезопасно не только для водителей, но и для пешеходов, особенно в зимнее время: «Там ходить-то страшно, на этом угоре, все ездят как умалишенные... Нас с мужем и с коляской на пешеходном переходе чуть не сбили днём на середине дороги уже», «дорога кошмарно скользкая, дорожники, как всегда, ни в чём не виноваты: водители не оценили состояние дорожного покрытия».

«Как вообще можно было так лететь?! Это городская территория, там пешеходный переход рядом, перекресток, спуск с горы», «самое страшное, что по этому пешеходному переходу толпы детей в школу ходят», - уточнили в социальных сетях.

«Какая разница теперь, кто виноват? Хочется, конечно, чтобы все сделали выводы, но, как правило, любим учиться на ошибках», - подытожила подписчица одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

Поэтому губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте не только выразил соболезнования родственникам погибших в Печорах, но и призвал псковичей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и особенно скоростной режим. 

Глава Печорского района Сергей Тарасик, который был на месте гибели пяти человек, также выразил соболезнования родным и близким погибших в страшной аварии. Тарасик заявил, что администрация Печорского района окажет поддержку семьям погибших, в том числе и с организацией похорон, и призвал жителей Псковской области не искать виновных, а положиться на компетентные органы.

  • Пять человек погибли в Печорах. Дополнительные фотографии
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах. Дополнительные фотографии
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах. Дополнительные фотографии
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах. Дополнительные фотографии
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах. Дополнительные фотографии
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах. Дополнительные фотографии
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах. Дополнительные фотографии
    Фото: ПАИ
  • Пять человек погибли в Печорах. Дополнительные фотографии
    Фото: ПАИ

На данный момент следственный отдел МО МВД России «Печорский» возбудил уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц.  Место происшествия осмотрено, назначены судебно-медицинские и автотехническая судебная экспертизы, устанавливаются очевидцы произошедшего, очевидцы, сообщившие об автокатастрофе в экстренные службы, также дали показания. Выводы придется сделать следствию.


Все новости о воскресном ДТП в Печорском районе читайте в нашем сюжете. 

Даша Давыдова
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