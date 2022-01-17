Воскресное ДТП в Печорах. Что известно на данный момент

17:44, 17 января 2022, ПАИ

16 января в 9:00 произошла трагедия, которая вызвала общественный резонанс. В Печорах на пересечении улиц Прибалтийской и Псковской произошло ДТП с участием автомобилей «Ауди» и ГАЗ-3110. В результате ДТП погибли 5 человек. Следствию еще предстоит выяснить все обстоятельства этой трагедии, мы же пока можем собрать воедино картину автокатастрофы по свидетельствам очевидцев, которые делились информацией в социальных сетях, а также основываясь на собственную информацию с места события.

Фотографии и видео с места происшествия, которые появились у ПАИ сразу после ДТП, красноречиво свидетельствовали, что шансов выжить при лобовом столкновении у всех участников аварии не было - относительно целыми в автомобилях остались лишь багажники. Прибывшим на место дорожно-транспортного происшествия сотрудникам аварийно-спасательной службы пришлось деблокировать тела погибших с помощью гидравлического инструмента. В автомобиле «Ауди» погибли все. Это были псковичи: 25-летний Кирилл, 22-летний Артем, 21-летняя Анна — сотрудница Псково-Печерской обители, работница кафе «Несвятые святые», и 20-летняя Римма. В ГАЗ-3110 погиб 53-летний Агарон — житель Печор, любящий муж и отец. Он был в автомобиле один.

Погибший водитель автомобиля ГАЗ-3110 в последний раз ехал домой после того, как отвез свою жену на работу. Молодые и веселые ребята, совершенно ничего не подозревая, выехали на встречную полосу, по предварительной информации, на скорости 120 км/ч. Столкновение произошло лоб в лоб.

Как только информация о ДТП появилась в СМИ и социальных сетях, псковичи, жители Печор стали высказывать не только соболезнования родным и близким, но и стали выдвигать свои версии произошедшего, судили, кто виноват в трагедии. Пользователи соцсетей однозначно сочувствовали погибшему водителю «Волги» и его семье.

«Я ехала с женой погибшего Аро в этой машине за 15 минут до аварии на работу. И хочу сказать, кто жалеет молодых людей, что мужчина не хотел умирать, а хотел жить и ехал себе спокойно домой отдыхать и играть с внуками - для него это было смыслом и важным в жизни, он хорошо и достойно вырастил двух прекрасных правильно воспитанных сыновей», - рассказала знакомая семьи погибшего в комментариях одной из групп.

«В этой аварии погиб мой очень хороший знакомый, водитель «Волги». Работяга и умница. Человек с золотым сердцем», - рассказал еще один знакомый погибшего. Многие печеряне тепло отзываются о погибшем, скорбят вместе с семьями.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Поговорка «о мертвых - хорошо или никак» в случае этого резонансного ДТП явно не сработала. Погибшим молодым людям из «Ауди» сочувствовали, но вину за ДТП возложили на водителя этой самой машины. Печоры - город маленький, поэтому все на виду. Печеряне писали: «Они куралесили всю ночь! На ПМК [микрорайон в Печорах. - Прим.]. В центре Печор! Визг резины слышали многие», «Всю ночь эта Ауди по ПМК гоняла с визгом. Мне сегодня утром бабулька об этом сказала, что эта машина в повороты с визгом входила», «Они обогнали знакомого на скорости не менее 70 км/ч, а при ударе скорость была не менее 129 км/ч».

Многие пользователи отметили, что водитель иномарки любил превышать скорость и «гонял, как ужаленный». Знакомые погибших сообщили, что на автомобиль «Ауди» до произошедшего уже приходили штрафы за превышение скорости.

Все молодые люди перед столкновением заходили в свои социальные сети, возможно, писали родным и близким, друзьям, совершенно не подозревая о том, что скоро может оборваться их жизнь.

Также жители Печор отметили, что само место аварии — небезопасно не только для водителей, но и для пешеходов, особенно в зимнее время: «Там ходить-то страшно, на этом угоре, все ездят как умалишенные... Нас с мужем и с коляской на пешеходном переходе чуть не сбили днём на середине дороги уже», «дорога кошмарно скользкая, дорожники, как всегда, ни в чём не виноваты: водители не оценили состояние дорожного покрытия».

«Как вообще можно было так лететь?! Это городская территория, там пешеходный переход рядом, перекресток, спуск с горы», «самое страшное, что по этому пешеходному переходу толпы детей в школу ходят», - уточнили в социальных сетях.

«Какая разница теперь, кто виноват? Хочется, конечно, чтобы все сделали выводы, но, как правило, любим учиться на ошибках», - подытожила подписчица одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

Поэтому губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте не только выразил соболезнования родственникам погибших в Печорах, но и призвал псковичей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и особенно скоростной режим.

Глава Печорского района Сергей Тарасик, который был на месте гибели пяти человек, также выразил соболезнования родным и близким погибших в страшной аварии. Тарасик заявил, что администрация Печорского района окажет поддержку семьям погибших, в том числе и с организацией похорон, и призвал жителей Псковской области не искать виновных, а положиться на компетентные органы.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















На данный момент следственный отдел МО МВД России «Печорский» возбудил уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц. Место происшествия осмотрено, назначены судебно-медицинские и автотехническая судебная экспертизы, устанавливаются очевидцы произошедшего, очевидцы, сообщившие об автокатастрофе в экстренные службы, также дали показания. Выводы придется сделать следствию.



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