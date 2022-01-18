Псковская школа № 9 приняла участие в V Международной акции «Читаем Григорьева вместе»

20:14, 18 января 2022, ПАИ

Учащиеся Псковской школы № 9 имени А. С. Пушкина приняли участие в V Международной акции «Читаем Григорьева вместе», организатором которой является библиотека – центр общения и информации им. И. Н. Григорьева. О мероприятии ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Акция приурочена ко дню памяти одного из самых известных псковских поэтов Игоря Николаевича Григорьева (1923–1996), творчество которого объединило Псковщину, Санкт-Петербург и Республику Беларусь.

Это крупномасштабное событие в части поддержки чтения, цель которого – сохранение памяти и продвижение творчества поэта и воина.