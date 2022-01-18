Владимир Жириновский призвал запретить крещенские купания в прорубях
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить крещенские купания в прорубях. Об этом пишет Telegram-канал «Со своей колокольни».
«Запретите эти купания… Это вредная вещь – переохлаждение организма, спазмы в сосудах. «Омикрон» идёт – а тут купания... Запретите купания в этом году», – заявил лидер ЛДПР.
ПАИ напоминает, что сам Владимир Жириновский окунался в прорубь на Крещение. И тому есть доказательства в YouTube. Интернет помнит всё.
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