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Великолучане окунаются в крещенскую прорубь

На улице в Великих Луках -6 градусов. Температура воды +2. Фото: «Великолукская правда. Новости»


На улице -6 градусов, температура воды +2, но закалённых великолучан холода не испугали, сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости». Сегодня для крещенских купаний оборудована купель в акватории реки Ловати, возле лодочной станции.

После чина освящения воды, который провели священнослужители великолукских церквей, горожане по очереди окунаются в воду. Желающих омыться в местной иордани оказалось немало, большинство – мужчины.

В крещенских водах сегодня искупался также глава администрации города Андрей Беляев.

За безопасность горожан возле купели отвечают сотрудники администрации города, МЧС, государственной инспекции по маломерным судам, работает бригада скорой помощи. После омовения можно отогреться горячим чаем с пирожками.

Купель будет работать всю ночь и до 20:00 19 января.

  • Великолучане окунаются в крещенскую прорубь
    Фото: Великолукская правда. Новости
  • Великолучане окунаются в крещенскую прорубь
    Фото: Великолукская правда. Новости
  • Великолучане окунаются в крещенскую прорубь
    Фото: Великолукская правда. Новости
  • Великолучане окунаются в крещенскую прорубь
    Фото: Великолукская правда. Новости
  • Великолучане окунаются в крещенскую прорубь
    Фото: Великолукская правда. Новости

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