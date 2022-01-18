Великолучане окунаются в крещенскую прорубь

22:48, 18 января 2022, ПАИ



На улице -6 градусов, температура воды +2, но закалённых великолучан холода не испугали, сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости». Сегодня для крещенских купаний оборудована купель в акватории реки Ловати, возле лодочной станции.

После чина освящения воды, который провели священнослужители великолукских церквей, горожане по очереди окунаются в воду. Желающих омыться в местной иордани оказалось немало, большинство – мужчины.

В крещенских водах сегодня искупался также глава администрации города Андрей Беляев.



За безопасность горожан возле купели отвечают сотрудники администрации города, МЧС, государственной инспекции по маломерным судам, работает бригада скорой помощи. После омовения можно отогреться горячим чаем с пирожками.



Купель будет работать всю ночь и до 20:00 19 января.