Куда в Пскове сдать отслужившие батарейки

23:11, 18 января 2022, ПАИ

Вот и окончились новогодние праздники, но осталось неприятное обстоятельство: у большинства из нас скопилось за год большое количество батареек, пишет Молодёжный центр Пскова.

Комитет по строительству и ЖКХ Псковской области предлагает сдавать батарейки по следующим адресам:

ООО «ЭкоПромСервис», г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 121а, номер телефона – (8 8112) 29-20-30;

«Техноресурс», г. Псков, ул. Железнодорожная, д. 45, номер телефона – (8 8112) 70-03-54;

ИПО «Эксперт», г. Псков, ул. Советская, д. 15а, кабинет 37, номер телефона – (8 8112) 20-18-20;

«Леруа Мерлен», г. Псков, Рижский проспект, д. 94, номер телефона – 8-800-700-00-99.

Чуть ранее ПАИ рассказывало о современных трендах сортировки мусора.