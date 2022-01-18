Куда в Пскове сдать отслужившие батарейки
Вот и окончились новогодние праздники, но осталось неприятное обстоятельство: у большинства из нас скопилось за год большое количество батареек, пишет Молодёжный центр Пскова.
Комитет по строительству и ЖКХ Псковской области предлагает сдавать батарейки по следующим адресам:
- ООО «ЭкоПромСервис», г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 121а, номер телефона – (8 8112) 29-20-30;
- «Техноресурс», г. Псков, ул. Железнодорожная, д. 45, номер телефона – (8 8112) 70-03-54;
- ИПО «Эксперт», г. Псков, ул. Советская, д. 15а, кабинет 37, номер телефона – (8 8112) 20-18-20;
- «Леруа Мерлен», г. Псков, Рижский проспект, д. 94, номер телефона – 8-800-700-00-99.
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