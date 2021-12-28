«Зелёный» шаг: Сергей Елизаров рассказал о современных трендах сортировки мусора

11:05, 28 декабря 2021, ПАИ

Каждый год люди производят огромное количество мусора, и это угрожает природе. Актуальной проблемой для России является проблема с сортировкой и переработкой мусора. Однако ситуация уже начала меняться в лучшую сторону. Огромную роль в этом играет не только государство, но и деятельность каждого гражданина по отдельности. Псковская область не отстаёт от других регионов, и здесь тоже работают проекты, продвигающие осознанное потребление. Экоактивист Сергей Елизаров рассказал, что псковичи стали охотнее перенимать новые практики экомышления и стали более сознательными. Также он, подводя итоги года, рассказал, какие экологические акции проводились в Псковской области в этом году и поделился планами на будущий год.

Псковская область в «Зелёном рейтинге»

- Псковская область заняла 11-е место в «Зелёном рейтинге» регионов. Как вы считаете, благодаря чему удалось добиться таких результатов?

- 11-е место в рейтинге, который опубликовал Российский экологический оператор, для меня, как для экологически активного гражданина – очень приятная новость. У руководства ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») есть огромное желание быть не только в середине рейтинга, но и занимать лидирующие позиции. Лично для меня – это очень хорошая новость, потому что рейтинг составлялся не только с учётом работы регионального оператора, но и с учётом проводимых экологических мероприятий в Псковской области. Мы проводили в этом году мастер-классы, сняли очень много видеороликов, которые должны мотивировать население заниматься раздельным сбором бытовых отходов и вести экологичный образ жизни. Я очень рад, что наш регион вошёл в топ-20 регионов по положительной динамике сортировки бытовых отходов и экоосознанному образу жизни.

Экоуроки для школьников

- Сколько экологический акций прошло в этом году на территории региона?

- В рамках проекта «Экомышление», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, проводятся экологические уроки. Они направлены на формирование экологического мировоззрения и полезных экопривычек. В школах проводятся уроки, которые рассчитаны на учащихся 5-7 классов. На уроках дети узнают про раздельный сбор мусора, для чего нужно сортировать отходы, а также почему нельзя весь бытовой мусор выбрасывать в общий контейнер, если рядом есть контейнер для пластика и картона.

В этом году мы провели порядка 80 экоуроков – как в школах-участницах проекта «Экомышление», так и в рамках внепроектной деятельности. Если нас просят провести экологические уроки в других школах или библиотеках, конечно, мы соглашаемся и идём. Наша главная цель – не только работать в рамках президентского гранта, но и работать на перспективу. Когда у нас есть возможность говорить о полезных привычках или о том, как нужно жить комфортно и не вредить экологии – мы всегда этим случаем пользуемся.

Помимо уроков, мы провели две масштабные акции по сбору макулатуры – собрали примерно 72 тысячи рублей и передали эти деньги в два фонда на продукты для бездомных животных. Также провели мастер-класс по раздельному сбору бытовых отходов, сняли порядка 7 видеороликов о том, как можно комфортно и экологично жить. Кроме того, мы проводили встречи с различными организациями и делились своими впечатлениями о том, как можно участвовать в жизни региона и быть транслятором своим привычек, которые позволят не вредить экологии. В рамках проекта «Экомышление» мы охватили около 400 школьников. Можно сделать вывод, что мы – как общественная организация влияем на сознание людей в положительном ключе.

- В экологических мероприятиях принимает участие Псков или районы тоже?

- Мы проводили экологические уроки в Великих Луках, в Псковском районе, например, в Тямшанской гимназии мы в рамках гранта проводили уроки, и охватили там порядка 40 школьников. Активными участниками становятся не только жители Пскова и Псковского района, но и отдельных районных центров.

Создание экологического клуба и сбор батареек

- Есть люди, которые активно продвигают тему экологии помимо вас? Можете назвать их, и их конкретные действия?

- Например, эколог Виктория Посадская хочет создать экологический клуб, куда можно было бы приглашать школьников или студентов и говорить на интересующие их темы. Перспектива развития «Зелёной» энергетики [энергия из возобновляемых ресурсов, - прим ПАИ] особенна интересна студентам. Елена Трегубова проводит большую просветительскую работу в Опочке. Она организовала проект по сбору батареек в школах. Это важно, потому что сейчас не так много мест, куда можно сдавать батарейки. Ксения Коновалова из Печор ведёт интересный блог в социальных сетях, рассказывает каким образом она пришла в экоповестку и даёт простые советы, которые легко воспринимаются и перенимаются её подписчиками. Такие люди вносят свой большой вклад в защиту природы.

Видеоролики о правилах сортировки отходов и новые контейнеры

- То есть можно сказать, что уже есть позитивные изменения в экологическом мышлении псковичей? Стало больше людей, которые сортируют мусор или участвуют в экологических акциях?

- Действительно, их стало больше, потому что год или два назад я сталкивался с тем, что люди отказывались от сортировки бытовых отходов, потому что считали, что это всё пойдёт на свалку. Ситуация изменилась после того, как мы совместно с регоператором сняли видеоролик о правилах сортировки бытовых отходов. В этом году была запущена система раздельного сбора бытовых отходов – во дворах появился отдельный жёлтый контейнер с наклейкой «вторсырьё», куда псковичи могут сортировать стекло, пластик, металл и бумагу. Для того, чтобы пластиковая бутылка была не мусором, а вторсырьем, эту бутылку нужно немного сполоснуть и смять. Крышку совсем не обязательно отделять от бутылки. Для переработчика это проблемы не составляет. Главная задача – приучить людей к сортировке, минимизировав количество отходов идущих на полигоны.

Есть доля недоверия среди населения, но регоператор очень плотно в этом направлении работает. Насколько я вижу, в социальных сетях максимально открыты, у руководства регоператора личная заинтересованность, чтобы быть в лидирующих позициях рейтинга. Этого добиться непросто, но они поддерживают наши инициативы и всегда идут навстречу. Совместная работа принесёт свои плоды в следующем году или через год – это долгосрочная перспектива, поскольку невозможно добиться высокого уровня экологической культуры по истечению реализации гранта. Это многолетняя работа, возможно, должно прожить целое поколение, пройти около 20 лет, и только тогда люди смогут более ответственно подходить к сбережение природных ресурсов.

Планы на 2022 год

- Какие у вас планы на 2022 год?

- В следующем году будем масштабировать свою деятельность, уже есть письма поддержки наших партнёров, мы заручаемся и соглашениями с новыми партнёрами. Надеюсь, что и в дальнейшем будет поддержка, и хотим нашу деятельность освещать не только в школах, но и в детских садах, потому что есть заинтересованность и у этой группы детей.

С каждым годом появляются больше активных граждан, которые хотят жить в чистом городе и чистой стране. Их появление мы отслеживаем по социальным сетям и обращениям к нам, которые хотят присоединяться к «зелёной» повестке и навести порядок вокруг себя.