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Общество

Александр Братчиков исполнил новогоднюю мечту девочки из Печор

Сегодня заместитель председателя областного Собрания депутатов Александр Братчиков сорвал с «Ёлки желаний» шар. Депутат побывал в Печорском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает канал «Вести-Псков». Тринадцатилетней Софье Романовой он подарил велосипед. Девочка уверена: если верить в чудеса, они обязательно произойдут.

«Это на самом деле очень хорошее дело, и вот лично для меня это что-то такое доброе, что можно совершать постоянно... Девочка была счастлива, она даже растерялась, она даже не понимала, что с этим делать. Ну, наверное, конечно, она всё освоит и у неё всё будет получаться. Сейчас это было искренне, и хочется творить добро», – сказал Александр Братчиков.

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