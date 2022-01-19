Видео: Крещенские купания прошли в Пскове

07:44, 19 января 2022, ПАИ

В ночь на 19 января в Пскове прошли традиционные Крещенские купания. В один из главных православных праздников к купели возле Мирожского монастыря приехали сотни горожан. Организаторы поставили возле воды раздевалки, площадка была освещена, после процедуры все желающие могли выпить горячий чай. За каждым ныряющим наблюдали спасатели.

В видеорепортаже ПАИ любители водных процедур рассказали, "как ощущения".