Видео: Крещенские купания прошли в Пскове
В ночь на 19 января в Пскове прошли традиционные Крещенские купания. В один из главных православных праздников к купели возле Мирожского монастыря приехали сотни горожан. Организаторы поставили возле воды раздевалки, площадка была освещена, после процедуры все желающие могли выпить горячий чай. За каждым ныряющим наблюдали спасатели.
В видеорепортаже ПАИ любители водных процедур рассказали, "как ощущения".
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