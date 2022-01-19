До 3 градусов прогреется воздух в Псковской области 19 января

08:28, 19 января 2022, ПАИ

19 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем небольшие осадки, снег, мокрый снег. На дорогах гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер западных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -11 до -6 градусов, днем — от 0 до +3.

Атмосферное давление низкое.