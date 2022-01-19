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Псковские десантники встретили Крещение омовением

Военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ встретили Крещение Господне окунанием в купели. Об этом сообщает «Первый канал». 

«Омовением в ледяной воде после торжественной церковной службы отпраздновали Крещение Господне и десантники 76-й Псковской дивизии», - отметили в выпуске новостей.

Подчеркивается, что на территории воинской части оборудовали купель, установили палатки для переодевания, места для обогрева. Всем наливали горячий чай. 

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. 

 

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