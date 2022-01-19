Новый очаг коронавируса зафиксировали в Псковской области

07:35, 19 января 2022, ПАИ

В Псковской области зафиксировали новый очаг заболевания коронавирусом — в Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток» в Порхове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

Кроме того, он сообщил, что по последним данным 73 298 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 144 человек.

Выздоровело 69 130 пациентов (за сутки – 91), умер 1 361 инфицированный COVID-19 человек. Всего специалисты провели 736 436 тестов на коронавирус (за сутки – 1 272).