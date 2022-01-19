Более 272 тысяч жителей Псковской области защитились от коронавируса

07:43, 19 января 2022, ПАИ

272 698 человек в Псковской области полностью завершили вакцинацию (за сутки — 552). Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом вакцины в регионе привились 273 612 человек (за сутки — 799), ревакцинацию прошли 33 059 жителей (за сутки — 543). Использовано 82,8% поступившей в область вакцины.

В регионе, как отметил губернатор, выполнено 67,4% от плана вакцинации. Михаил Ведерников призвал граждан активнее записываться за прививку, поскольку сейчас особенно важно защитить свое здоровье.