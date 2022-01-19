Ученики псковского лицея получили благодарности за помощь упавшей пожилой женщине

09:08, 19 января 2022, ПАИ

Ученики псковского лицея №4 получили благодарности за помощь пожилой женщине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

Ситуация произошла 8 января, во время зимних каникул. Ребята из 9 «В» класса – Алексей Михайлов, Никита Павлов, Илья Ушатов, Игорь Федоров, Максим Калинин, Алексей Алексеев – и Дмитрий Андреев из 7«А» увидели, что женщина упала и ударилась головой. Она почувствовала себя плохо и не смогла подняться.

Школьники донесли ее на руках до ближайшей скамейки, вызвали бригаду скорой помощи и находились рядом до приезда медиков. Женщине была оказана своевременная медицинская помощь.

Администрации лицея о поступке ребят рассказала свидетельница событий, которая позвонила в школу и попросила отметить детей. Школьники получили благодарности за помощь и быстроту реакции в чрезвычайной ситуации.