Новый циклон надвигается на Европейскую Россию

09:26, 19 января 2022, ПАИ

Новый циклон надвигается на Европейскую Россию, сообщает центр «Фобос».

Ранее по европейской части страны пронеслись зимние штормы. Замело Кубань, регионы Кавказа и Крымского полуострова. Непогоду вызвал циклон, и в тылу этого вихря к берегам Чёрного моря пробился полярный воздух. Это привело к сильным осадкам и штормовому ветру. 19 января эта воздушная масса начнёт трансформироваться, прогреваться, и стихия начнёт успокаиваться.

На Северо-Запад России со стороны Скандинавии прорывается новый вихрь, и в зоне его влияния тоже ожидаются осадки. Западнее линии Петрозаводск - Великий Новгород они будут выпадать в виде дождей. Воздух в циркуляции этого вихря очень тёплый, поэтому в центральных регионах будет до -5…-10°, а в Заполярье и на берегах Балтики ожидаются оттепели и гололёд. Местами в Ленинградской области и Карелии сегодня не исключены ледяные дожди.