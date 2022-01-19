В Якутии начали подготовку к вакцинации подростков от COVID-19

09:36, 19 января 2022, ПАИ

Минздрав Якутии сообщил о подготовке к вакцинации подростков от коронавирусной инфекции, сообщается в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В настоящее время в медорганизациях Якутии идут подготовительные работы для организации вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В частности, оснащаются прививочные кабинеты, а медперсонал обучают порядку проведения вакцинации, правилам хранения и транспортировки вакцины.

В ведомстве рассказали, что вакцинация носит исключительно добровольный характер. Прививку подросткам будут делать с письменного согласия одного из родителей или законного представителя. Подростки 15-17 лет смогут сделать прививку по собственному желанию, без согласия родителей.

Напомним, вакцина для подростков 12-17 лет «Спутник М» прошла регистрацию в конце ноября прошлого года и включена в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям в декабре 2021 года.

Ранее псковичам рассказали, когда в регионе начнётся вакцинация подростков.