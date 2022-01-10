Псковичам рассказали, когда начнётся вакцинация подростков от COVID

11:08, 10 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте ответил на вопрос, когда начнётся вакцинация подростков от коронавируса.

С вопросом о начале вакцинации подростков к губернатору обратился местный житель, который также поинтересовался, где можно сделать такую прививку. «Пока неизвестно», - ответил Михаил Ведерников.

Напомним, Минздрав внёс вакцинацию подростков от COVID в календарь прививок. Добавим, что дети в возрасте от 12 до 17 лет (включительно) смогут сделать прививку при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

Добавим, что вакцина для подростков «Гам-Ковид-Вак-М» эффективна и безопасна для детей. Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что единственный побочный эффект данного препарата – небольшое повышение температуры максимум до 37,4 градуса.

Дозировка подростковой вакцины в пять раз меньше, чем в вакцине «Спутник V» для взрослых.