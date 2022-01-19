Лыжники Дарья Блажевич и Егор Гусак представляют Псковскую область на спартакиаде в Сыктывкаре

09:46, 19 января 2022, ПАИ

В Сыктывкаре стартует второй этап Спартакиады учащихся по лыжным гонкам. Как сообщили в федерации лыжных гонок региона, Псковскую область на турнире представляют невельская спортсменка Дарья Блажевич и кандидат в мастера спорта из Стругокрасненского района Егор Гусак.

Соревнования открываются 19 января гонкой классическим стилем на 10 км (девушки) и 15 км (юноши).

Также в программе - спринтерская гонка 20 января, гонка свободным стилем 22 января, эстафета 23 января.