Появились подробности ДТП в Невеле, где сбили ребёнка

09:40, 19 января 2022, ПАИ

Пострадавшая в результате аварии в Невеле 12-летняя девочка после произошедшего была доставлена в больницу, уточнили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 18 января около 7:55 на улице Гвардейской возле дома №142 в городе Невель.

45-летний мужчина за рулём автомобиля Chevrolet Lacetti во время обгона совершил наезд на 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу, госпитализирована она не была. Водитель на момент аварии был трезв.