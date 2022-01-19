Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Появились подробности ДТП в Невеле, где сбили ребёнка

Пострадавшая в результате аварии в Невеле 12-летняя девочка после произошедшего была доставлена в больницу, уточнили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 18 января около 7:55 на улице Гвардейской возле дома №142 в городе Невель.

45-летний мужчина за рулём автомобиля Chevrolet Lacetti во время обгона совершил наезд на 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу, госпитализирована она не была. Водитель на момент аварии был трезв.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Проголосовать >>>

19 января 2022

Два легковых автомобиля горели 18 января в Псковской области
19 января 2022

Публикуем фотографии с места смертельного ДТП в Великих Луках
19 января 2022

Микроавтобус насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе в Великих Луках
19 января 2022

Появились подробности ДТП в Невеле, где сбили ребёнка
18 января 2022

В Сургуте от ветра сломалась и рухнула городская ель
18 января 2022

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Великолукском районе
18 января 2022

258 псковичей оштрафовали за нарушение масочного режима
18 января 2022

Пострадавшие в ДТП в Палкино находятся в среднетяжёлом состоянии

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...