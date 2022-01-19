Более 335 млн человек в мире заразились COVID-19
По состоянию на утро 19 января в мире зарегистрировано 335 415 239 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.
Жертвами коронавируса стали 5 573 744 человека. Количество выздоровевших – 271 065 666.
Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 68 767 004. В этой стране от коронавируса умерло 877 240 человек, выздоровело – 43 528 110.
Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 10 865 512 человек, 9 902 935 пациентов выздоровело, 322 678 – умерло.
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