Микроавтобус насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе в Великих Луках

09:56, 19 января 2022, ПАИ

Микроавтобус насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе в Великих Луках, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Авария произошла в 6:22 на улице Дружбы, 19.

48-летний водитель Peugeot Boxer не предоставил преимущество пешеходу, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда 81-летний мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия. Водитель был трезв.

Как уточнили в ОМВД России по г. Великие Луки, сбивший мужчину автомобиль является общественным транспортом, маршруткой, однако на момент аварии перевозка пассажиров не осуществлялась.