Микроавтобус насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе в Великих Луках
Микроавтобус насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе в Великих Луках, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Авария произошла в 6:22 на улице Дружбы, 19.
48-летний водитель Peugeot Boxer не предоставил преимущество пешеходу, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда 81-летний мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия. Водитель был трезв.
Как уточнили в ОМВД России по г. Великие Луки, сбивший мужчину автомобиль является общественным транспортом, маршруткой, однако на момент аварии перевозка пассажиров не осуществлялась.
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