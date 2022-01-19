Более 73 тысяч человек заразились COVID-19 в Псковской области с начала пандемии

09:56, 19 января 2022, ПАИ

73 298 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 144 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 69 130 пациентов (за сутки – 91), умер 1 361 инфицированный COVID-19 человек. Всего специалисты провели 736 436 тестов на коронавирус (за сутки – 1 272).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.