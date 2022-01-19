Редкое природное явление наблюдали псковичи минувшим вечером

10:00, 19 января 2022, ПАИ

18 января в небе над Псковом запечатлели редкое явление. Снимки опубликованы в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Пскович Владимир Колпаков первым сделал фотографию «ложной Луны» в деревне Дуброво Псковского района минувшим вечером. По словам астронома-любителя Петра Митрофанова, эти световые столбы от Луны называются «парселена» или «ложная Луна».

Астроном также добавил, что такое явление наблюдалось из-за перистой облачности.