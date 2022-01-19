Редкое природное явление наблюдали псковичи минувшим вечером
18 января в небе над Псковом запечатлели редкое явление. Снимки опубликованы в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
Пскович Владимир Колпаков первым сделал фотографию «ложной Луны» в деревне Дуброво Псковского района минувшим вечером. По словам астронома-любителя Петра Митрофанова, эти световые столбы от Луны называются «парселена» или «ложная Луна».
Астроном также добавил, что такое явление наблюдалось из-за перистой облачности.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
19 января 2022
В районе Крестовского шоссе в Пскове может появиться микрорайон с малоэтажной застройкой
19 января 2022
Коэффициент сцепления шасси с полосой поможет определить новое оборудование в аэропорту Пскова
19 января 2022
Просторную трёхкомнатную квартиру с ремонтом предлагают псковичам в ЖК «Балтийская жемчужина»